- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cauta susținere printre țarile din America Latina - dupa declarațiile controversate ale președintelui brazilian Lula da Silva privind invazia Rusiei - una dintre ele fiind Mexicul, caruia ii cere sa sprijine un summit regional al țarilor care sunt in favoarea…

- Romania și Ucraina organizeaza la București, in perioada 12-13 aprilie, prima conferința despre securitatea la Marea Neagra, ca parte a Platformei Internaționale Crimeea. Agresiunea militara neprovocata și nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei a provocat sistemul de securitate din regiunile Marii…

- Fiul presedintelui Ugandei, Muhoozi Kainerugaba, a promis ca va trimite trupe ugandeze pentru apararea Moscovei, in cazul unei amenintari „imperialiste” și prevestește victoria Rusiei in Ucraina, alaturi de China, Africa, India și America de Sud.

- Camuflata intr-o misiune de pace, intalnirea dintre cei doi șefi de stat ascunde intarirea relațiilor dintre doua puteri care au un inamic comun: Statele Unite ale Americii, sunt de parere mai mulți experți straini, citați de presa internaționala. „Vizita mea in Rusia va fi o calatorie a prieteniei,…

- Ziua 368 a razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Cateva mii de persoane au participat sambata la o demonstrație in centrul Berlinului pentru a protesta impotriva acordarii de mai multe arme Ucrainei, indemnand guvernul german sa deschida, in schimb, calea negocierilor cu Vladimir Putin. Separat, intr-o…

- China a cerut Rusiei si Ucrainei sa reia dialogul si a respins orice recurgere la arme nucleare, intr-un document in 12 puncte publicat vineri, la un an de la inceperea razboiului, scrie digi24.ro

- China s-a abținut la votul ONU prin care a trecut o rezoluție fara caracter obligatoriu ce solicita Rusiei sa-și incheie ostilitațile și sa se retraga din Ucraina, potrivit Reuters. Aceasta rezoluție cere și o suspendare a luptelor dar și pacea in Ucraina, scrie digi24.ro .

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…