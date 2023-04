Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte 23 au fost ranite, in urma atacului cu rachete rusești, de noaptea trecuta, asupra orașului Nicolaev, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Invadatorul nu inceteaza niciodata sa dovedeasca ca principalul scop al acestui razboi este teroarea și distrugerea…

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre viitorul Crimeei daca forțele sale vor ajunge la granița peninsulei ocupate de Rusia, a declarat un consilier de rang inalt al președintelui Volodimir Zelenski, relateaza Financial Times.

- Treptat, iarna și condițiile vitrege din Ucraina sunt in diminuare. In paralel cu ameliorarea condițiilor meteorologice, armata ucraineana se intarește cu tot mai multe arme și tancuri primite din Occident.In acest context, Statul Major ucrainean vorbește despre o contraofensiva pe mai multe directii.…

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Rusia și Ucraina sunt intr-un conflict grav de un an intreg, in care s-au distrus viețile multor ucraineni, s-au varsat multe lacrimi și s-au destramat orașe intregi din Ucraina. La un an de la inceputul celei mai negre zile, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj.

- Razboi in Ucraina, ziua 358. Compania ucraineana producatoare de armament Ukroboronprom a anuntat miercuri ca a demarat productia in comun de obuze de artilerie impreuna cu o tara europeana care este membra NATO.