- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- O persoana a murit și alte 23 au fost ranite, in urma atacului cu rachete rusești, de noaptea trecuta, asupra orașului Nicolaev, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Invadatorul nu inceteaza niciodata sa dovedeasca ca principalul scop al acestui razboi este teroarea și distrugerea…

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Prigojin a devenit prima personalitate media rusa care vorbește public despre incheierea razboiului. Acest lucru poate demonstra atat ambiția politica in creștere, cat și oboseala generala fața de razboi. “Pentru autoritați, și pentru societate in ansamblu, este nevoie astazi sa se puna un fel de oboseala…

- Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre viitorul Crimeei daca forțele sale vor ajunge la granița peninsulei ocupate de Rusia, a declarat un consilier de rang inalt al președintelui Volodimir Zelenski, relateaza Financial Times.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Rusia și Ucraina sunt intr-un conflict grav de un an intreg, in care s-au distrus viețile multor ucraineni, s-au varsat multe lacrimi și s-au destramat orașe intregi din Ucraina. La un an de la inceputul celei mai negre zile, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj.

- Ciocnirea dintre Rusia și Ucraina reliefeaza diferentele dintre președinții celor doua țari, relateaza AFP, care trece in revista principalele trasaturi ale celor doi lideri de stat aflați in conflict: Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.