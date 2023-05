Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane.

- O persoana a murit și zeci sunt ranite in urma unui atac cu rachete al rușilor care a vizat orașul Nikolaev, potrivit Sky News. O persoana a fost ucisa și 23 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit mai multe locuințe din orașul Nikolaev, situat in sudul Ucrainei. Atacul a avut loc […] Articolul…

- Cinci civili au murit in ultimele 24 de ore in Donețk in urma bombardamentelor rusești. Procurorii ucraineni au inceput o ancheta in cadrul unui dosar de crime de razboi, potrivit Sky News. Cinci civili au fost omorați in regiunea Donețk in ultimele 24 de ore, potrivit guvernatorului Pavlo Kyrylenko.…

- Rachetele rusesti au lovit luni orasul Sloviansk din estul Ucrainei ucigand doua persoane aflate in masinile personale, ranind alte peste 30 de persoane si distrugand cladiri, au declarat politia si autoritatile locale, informeaza AFP, citat de Agerpres."Sunt doi morti si 29 de raniti in Sloviansk,…

- Lupte grele se dau in jurul orașului Bakhmut din estul Ucrainei intre ucrainenii care controleaza zona și rușii care o asediaza. Civilii au fost indemnați sa plece deoarece cartierele rezidențiale au fost lovite de rachetele rusești. Numeroase cadavre sunt abandonate, relateaza martorii. Orașul din…

- In raportul sau de seara, Statul Major General ucrainean a anuntat ca Rusia a bombardat peste douazeci de localitati din est si sud. In total, Rusia a lansat 36 de rachete, conform informatiilor furnizate de Fortele Aeriene ucrainene, informeaza News.ro. Nu exista nicio declaratie din partea Moscovei…

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- Forțele ruse și-au intensificat asaltul de iarna in estul Ucrainei, aducand pe campul de lupta zeci de mii de soldați proaspat mobilizați, in timp ce Kievul se așteapta ca Moscova sa iși extinda ofensiva pe masura ce orașele din nord-est și sud au fost atacate, scrie Reuters. Armata ucraineana a declarat…