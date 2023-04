Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6:30 - Oficial: Lovituri ucrainene asupra unui sat din Rusia, cel putin doi mortiCel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac cu rachete ucrainene asupra unui sat rusesc de langa frontiera cu Ucraina, a anuntat duminica guvernatorul regional, noteaza AFP.Mai multe rachete ucrainene au lovit…

- "Garantii de securitate eficiente pentru Ucraina (...) sunt necesare chiar inainte de a ne alatura Aliantei", a afirmat Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.Liderul de la Kiev a abordat acest subiect si intr-o conversatie telefonica cu presedintele francez Emmanuel Macron.Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a convocat vineri o reuniune cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al țarii, in deschiderea careia a subliniat ca vor fi discutate „masuri de protecție antiterorista”, relateaza agenția TASS. Ședința are loc la o zi dupa ce Rusia a acuzat Ucraina ca a trimis…

- Volodimir Zelenski a trasat luni seara „sarcini clare” diplomatiei: sa ajunga in toate regiunile lumii cu care a dialogat mai putin si sa faca Ucraina si interesele ucrainene „usor de inteles”, precizand ca se refera la destinatiile asiatice, dar si la Africa si America Latina, regiuni care au fost…

- Situația pe frontul din estul Ucrainei este complicata și dificila, recunoaște președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP. Totodata, se pare ca Rusia a construit o noua baza militara in Crimeea.