- O noua sageata chineza - Ucraina are nevoie de o incetare a focului si nu de noi arme, pentru a `stinge incendiul` - Afirmația este facuta de ambasadorul Chinei la Moscova și vine imediat dupa declarațiile incendiare ale ambasadorului Chinei la Paris care indica ca suveranitatea fostelor state sovietice…

- Moscova susține ca trupele sale ar fi respins un atac cu drone asupra flotei din Marea Neagra, la Sevastopol. Analiștii militari cred ca acest bombardament asupra pozițiilor rusești este un prim semnal al contraofensivei pregatite de Kiev, insa autoritațile ucrainene nu au

- Miercuri, ministrul apararii rus, Serghei Șoigu, a anunțat ca prevede in anul 2023 modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit acestuia, doua noi unitati ale apararii antiaeriene…

- Presedintele Vladimir Putin a spus vineri ca Rusia va face totul pentru a preveni amenintarile la adresa securitatii peninsulei Crimeea si a orasului-port Sevastopol, anexate in 2014 de Moscova in urma unor referendumuri considerate ilegale de catre Occident, in contextul razboiului din Ucraina, relateaza…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…

- Serviciile de urgenta au stins un incendiu la un depozit de petrol in sudul Rusiei in cursul noptii de luni spre marti dupa ce o drona a fost vazuta deasupra acestui loc, informeaza Meduza . Incendiul din orasul rusesc Tuapse a fost sesizat la ora locala 02.30 si s-a raspandit pe o zona de circa 200…

- Doi ofițeri ruși au fost uciși intr-un atac cu bomba artizanala care ar fi fost comis de un grup de partizani din Crimeea, scrie Sky News. Ofițerii se deplasau cu mașina de la Sevastopol la Simferopol, in Crimeea, cand a avut loc atacul, potrivit Centrului de Rezistența ucrainean. Acesta a declarat…