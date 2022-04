UPDATE 7 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a decis, joi dupa-amiaza, suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului, din cauza actelor de agresiune comise in cursul invaziei militare in Ucraina. Proiectul de rezolutie privind suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului a fost adoptat cu 93 de voturi pentru, 24 impotriva si 58 de abtineri, […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 43. Statele Unite trimit drone kamikaze Kievului UPDATE 7 Adunarea Generala ONU a decis suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .