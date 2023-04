Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- Mii de fermieri romani protestat in mai multe judete din tara si in Capitala, nemultumiti de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele cu care se confrunta sectorul agroalimentar romanesc din cauza cerealelor ucrainene ieftine care au inundat piata din Europa. In Bucuresti, protestul a inceput…

- "Invadatorii sufera pierderi masive pe front, armata ucraineana lupta din rasputeri. Și, in ciuda intensificarii luptelor in estul Ucrainei, ucrainenii au reușit sa elibereze, in anul care a trecut, peste o mie de localitați. Acesta este un semnal ca putem și vom caștiga, intr-un final, acest razboi."Ionela…

- Scandalul legat de lucrarile de dragare facute de ucraineni pe canalul Bastroe capata noi nuanțe. La Ministerul Transporturilor din Romania a avut loc o intalnire intre specialiștii din Ucraina și cei din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Asa arata o invingatoare! Iulia este o femeie care si-a regasit echilibrul in Romania, dupa ce si-a parasit casa din Ucraina, impreuna cu cei trei copii. Acum ii invata si pe copiii altor refugiati sa se bucure de viata.