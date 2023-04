Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina nu a lasat Europa inghețata in acel intuneric anticipat și dorit de Vladimir Putin, dar asta numai fiindca Bruxellesul a ales sa dea dependența de gazul rusesc pe GNL-ul american. Criza energetica este tot acolo, doar furnizorul („stapanul”) ni s-a schimbat. Potrivit datelor recente…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Vicepremierul pentru Reintegrare de la Chisinau, Oleg Serebrean, sustine ca Ucraina a concentrat forte militare la granita cu Republica Moldova pentru a se apara de un atac venit dinspre Transnistria, regiune care ar putea fi folosita de rusi intr-o operatiune ce ar viza Odesa.

- Guvernul chinez nu a consultat Kievul in procesul de pregatire a planului sau de pace pentru Ucraina, care ar trebui sa fie lansat in aceasta saptamana, a declarat miercuri un inalt oficial ucrainean, transmite AFP.

- Presedintele american Joe Biden se afla in Polonia, a anuntat luni seara agentia de presa poloneza PAP, care il citeaza pe viceministrul de externe Piotr Wawrzyk. Joe Biden a fost intr-o vizita surpriza in Ucraina, unde s-a plimbat prin Kiev alaturi de presedintele Zelenski si a promis sa fie alaturi…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externa al Uniunii Europene, Stefano Sannino, a declarat ca Vladimir Putin va intensifica atacurile impotriva civililor și a țintelor nemilitare din Ucraina avertizand ca Rusia „a trecut la un concept de razboi impotriva NATO și Occidentului”.