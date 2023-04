Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare germane si britanice au interceptat trei avioane de recunoastere rusesti in spatiul aerian international de deasupra Marii Baltice, au anuntat miercuri Fortele aeriene germane.

- Razboi in Ucraina, ziua 427. Ucraina pregatește deja "masuri prioritare” pentru cand va fi eliberata Crimeea, a declarat marți, reprezentantul permanent al președintelui ucrainean in Crimeea, Tamila Tasheva.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Apar informații menite sa tensioneze și mai mult relațiile dintre NATO și Rusia, dupa ce doua avioane de lupta rusești și o nava de spionaj au fost interceptate de forțele aeriene britanice și germane aproape de spațiul aerian NATO. Avioane rusești, interceptate foarte aproape de spațiul aerian NATO…

- Avioane de lupta americane au interceptat joi, pentru a doua oara in doua zile, avioane de lupta și bombardiere rusești care zburau in apropiere de statul american Alaska, deși aparatele nu au intrat in spațiul aerian al Stateor Unite sau al Canadei. Marți, doua avioane NORAD F-35 au interceptat…

- Doua avioane de lupta americane au interceptat patru avioane rusesti in apropiere de Alaska, a anuntat marti Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD), relateaza miercuri AFP.

- Doua avioane de lupta F-35 olandeze au interceptat luni o formatie de trei aeronave militare ruse in apropiere de Polonia, a anuntat Ministerul olandez al Apararii. Printre aparatele de zbor rusești se afla și un avion de spionaj.

- Razboi in Ucraina, ziua 341. In urma deciziei Germaniei de a livra tancuri Ucrainei, lidera Partidului Social-Democrat german (SPD), aflat la guvernare, nu a exclus in mod explicit sustinerea Ucrainei cu avioane de lupta.