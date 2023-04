Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete si drone in noaptea de miercuri spre joi in intreaga Ucraina, in principal asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din tara vecina, dar și asupra Odesei, important port la Marea Neagra, și Kievului.

- Camionul de 1 tona care transporta ingrașamant a intrat, miercuri, in mulțimea de oameni aflata in parcarea unei cladiri a cooperativei agricole din Sunchang, localitate aflata la 244 de kilometri sud de Seul, in momentul in care se desfașurau alegerile pentru noul șef de cooperativa, informeaza agenția…

- Intre 20.000 și 30.000 de ruși au fost raniți sau au murit in timpul luptelor din orașul Bakhmut din estul Ucrainei, susțin surse occidentale preluate de BBC. Batalia pentru orașul ucrainean Bakhmut a inceput vara trecuta și a provocat zeci de mii de victime, spun oficialii occidentali. Natura epica…

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donețk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orașul este „distrus pana la pamant”, au transmis autoritațile ucrainene, relateaza Sky News.

- Nava Seamark s-a scufundat in Marea Neagra, langa coasta regiunii Krasnodar, informeaza TASS. Evenimentul a avut loc pe 21 februarie, insa doar acum au ieșit la iveala informațiile despre eveniment. La bord se aflau 11 personae, toți cetațeni ruși. O persoana a murit, iar restul de zece persoane…

- Situația din orașul Bakhmut, situat pe linia frontului estic, devine „din ce in ce mai dificila”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform BBC. Forțele ruse incearca sa cucereasca orașul de peste șase luni. „Inamicul distruge in mod constant tot ceea ce poate fi folosit pentru a…

- Un bombardament al forțelor ruse asupra unei piete si unei statii de transport in comun din Herson a ucis marti sase civili si a ranit alti 12, au anuntat fortele armate ucrainene intr-un comunicat preluat de Reuters, transmite Agerpres.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise si 11 au fost ranite pe teritoriul Ucrainei in urma atacurilor de joi cu rachete rusesti, au anuntat serviciile pentru situatii de urgenta, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…