- Forțele armate ucrainene solicita o cantitate tot mai mare de echipamente militare, iar cancelarul german, Olaf Scholz, exprima speranța ca poziția Elveției privind re-exportul armelor fabricate in Elveția catre Ucraina se va schimba. In ciuda refuzului Elveției, Ucraina a primit deja un sistem de aparare…

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- Conform declarației facute de Statul Major General, apararea aeriana ucraineana a desfașurat 12 lovituri asupra zonelor ocupate, in care sunt prezente forțe militare ruse, in ultimele 24 de ore. In urma acestor atacuri, au fost doborate 14 drone de lupta. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor continue…

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Experti ai Natiunilor Unite au constatat atrocitati, inclusiv executii, comise de fortele militare ucrainene si ruse impotriva prizonierilor de razboi, conform unui raport citat de cotidianul Le Monde.

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a afirmat, marti, la televiziunea nationala, ca ”este prematur” sa se traga concluzii cu privire la dinamica luptelor din Bahmut, deoarece luptele pentru controlul orasului din estul tarii sunt inca in toi, transmite CNN, citat de news.ro.Fortele…

- Bahmut și zonele inconjuratoare continua sa fie teatrul unor lupte intense, unde detașamentele de asalt Wagner declara ca se apropie incet catre centrul localitații, dar forțele ucrainene susțin ca au reușit sa formeze un sistem defensiv solid. Evenimentele recente sugereaza ca decizia Ucrainei de a…