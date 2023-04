Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Forțele armate ucrainene solicita o cantitate tot mai mare de echipamente militare, iar cancelarul german, Olaf Scholz, exprima speranța ca poziția Elveției privind re-exportul armelor fabricate in Elveția catre Ucraina se va schimba. In ciuda refuzului Elveției, Ucraina a primit deja un sistem de aparare…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel puțin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la forțele ucrainene pentru a marca Paștele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica (16 aprilie) de fondatorul grupului, Evgheni Prigozhin. Șeful de cabinet al președintelui…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- BBC Rusia a transmis pe 13 februarie ca omul de afaceri cecen și prieten apropiat al șefului cecen Ramzan Kadirov, Valid Korchagin, a devenit coproprietar al uzinei metalurgice Mariupol (Uzina Siderurgica Ilici din Mariupol) și al unui lanț rusesc de restaurante și cafenele din Mariupol.

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene de atacarea unui spital din regiunea Lugansk, in urma careia 14 oameni ar fi murit și 24 ar fi fost raniți, transmite Reuters.