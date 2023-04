Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva președintelui rus Vladimir Putin, acuzandu-l ca este responsabil pentru crime de razboi comise in Ucraina. Rusia nu este insa parte a tratatului care a instituit CPI și a susținut, de altfel, ca decizia nu are nicio semnificație…

- Forțele ruse inainteaza in regiunea Lugansk, anunța Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters. Intre timp, avioane de vanatoare și elicopetere rusești se afla la frontiera cu Ucraina

- Autoritatile din regiunea Belgorod a Rusiei de la granita cu Ucraina au declarat alerta terorista pe termen nedeterminat dupa bombardarea unei fabrici, informeaza sambata DPA. "In Borisovka, un obiectiv industrial civil a fost atacat de fortele ucrainene in timpul noptii", a scris guvernatorul Belgorodului…