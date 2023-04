Stiri pe aceeasi tema

- Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații al Apararii din Ucraina, considera ca Rusia nu va lansa un atac nuclear atunci cand forțele armate ucrainene vor intra in Crimeea ocupata, transmite cotidianul ucrainean Pravda . Fiind intrebat daca va avea loc un atac nuclear in cazul in care forțele…

- Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul orașului, instalat la Moscova, pe aplicația de mesagerie Telegram, relateaza The Guardian.

- Apararea aeriana rusa a doborat o racheta trasa din Ucraina deasupra portului Feodosia din Crimeea, situat pe coasta de sud a peninsulei, a anuntat Serghei Aksionov, guvernatorul prorus al regiunii, relateaza CNN. Un consilier al lui Aksionov a precizat ca fragmente racheta distrusa din explozie au…

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat autoritatile locale in aceasta dimineața.„Inamicul tocmai a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fara pilot), a informat administratia locala intr-un comunicat postat pe Facebook.…

- Autoritatile ucrainene au anuntat luni ca apararea aeriana a doborat 12 drone rusesti in apropiere de Kiev, iar resturile unei dintre ele au provocat un incendiu intr-o cladire nerezidentiala si nu au fost gasite victime, relateaza Reuters. Serhi Popko, seful administratiei militare a orasului Kiev,…

- Aproape 170.000 de ruși au murit in timpul razboiului din Ucraina, susțin autoritațile ucrainene, potrivit Sky News, anunța Mediafax.Rusia a pierdut 169.170 de soldați in timpul invaziei, susțin autoritațile din Ucraina Aceasta este cea mai recenta actualizare a parții ucrainene privind pierderile…

- Regele Charles se intalnește cu trupele ucrainene ce se afla la antrenamente alaturi de soldați britanici și englezi in Marea Britanie. Regele Charles a fost auzit intreband despre familiile soldaților in timp ce aceștia urmau antrenamentul soldaților britanici și internaționali in sudul Angliei luni…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata cand o racheta ruseasca a lovit un bloc de apartamente la Kramatorsk, in estul Ucrainei, au anuntat autoritatile regionale.„Acum doua ore, ocupantul rus a tras o racheta asupra unei cladiri rezidentiale din centrul orasului”, a raportat Pavlo Kirilenko, guvernatorul…