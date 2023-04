Stiri pe aceeasi tema

- Explozie, joi, la centrala nucleara de la Zaporojie. O mina ruseasca a explodat in apropierea unuia dintre reactoarele centralei nucleare din Zaporojie. O mina ruseasca a explodat la centrala nucleara din Zaporojie. Anunțul a fost facut de Energoatom, compania nucleara ucraineana, pe Telegram, precizand…

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Oficialii ucraineni spun ca vor fi nevoiti sa abandoneze orasul Avdiivka din estul tarii dupa atacurile masive ale rusilor. Armata Moscovei a lansat aproape 100 de raiduri aeriene in weekend pe zone largi din estul si sudul tarii, inclusiv la Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

Atacurile de joi dimineata au intrerupt centrala nucleara Zaporojie din Ucraina de la reteaua electrica ucraineana, a anuntat compania de energie Enerhoatom.

- Directorul general AIEA, Rafael Grossi, se va deplasa, in aceasta saptamana, la Moscova pentru a discuta despre centrala nucleara Zaporojie, din estul Ucrainei, aflata sub controlul forțelor ruse, anunța adjunctul diplomației de la Moscova, Serghei Riabko