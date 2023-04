Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de razboi rusesc a tras din greșeala in orașul Belgorod, in apropiere de Ucraina, joi (20 aprilie), provocand o explozie și deteriorand cladiri, a anunțat Ministerul Apararii, citat de Tass. Autoritațile locale au raportat o explozie de proporții in orașul care se afla chiar peste granița cu…

- Trei persoane au murit in noaptea de marți spre miercuri in urma unui atac cu drona in regiunea Kiev, potrivit autoritaților ucrainene. Trei persoane au murit in urma unui atac cu drona in regiunea Kiev in cursul nopții, au declarat oficialii ucraineni citați de Sky News. Serviciul de Stat pentru Situații…

- Autoritatile ucrainene au dispus vineri evacuarea ultimilor civili ramasi in orasul strategic Bahmut din estul Ucrainei, care este un obiectiv prioritar al trupelor ruse si unde se dau de mai multe saptamani cele mai sangeroase lupte de la inceperea in urma cu un an a campaniei militare ruse contra…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis sambata un decret de demitere a unui inalt responsabil din domeniul securitații și a declarat separat ca va continua campania sa de curațare a guvernului, scrie Reuters. Autoritațile au demis zeci de oficiali in ultimele saptamani și au deschis anchete…

Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost "aruncate in aer" de un dispozitiv exploziv necunoscut in nord-estul Ucrainei, a declarat șeful regiunii Harkov.