- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP,…

- Cinci civili au murit in ultimele 24 de ore in Donețk in urma bombardamentelor rusești. Procurorii ucraineni au inceput o ancheta in cadrul unui dosar de crime de razboi, potrivit Sky News. Cinci civili au fost omorați in regiunea Donețk in ultimele 24 de ore, potrivit guvernatorului Pavlo Kyrylenko.…

- Rușii au lansat cinci atacuri cu rachete și 35 de lovituri aeriene in ultimele 24 de ore, au anunțat ucrainenii. Armata ucraineana susține ca atacurile s-au intețit la primele ore ale dimineții. Infrastructura civila din regiunile Sumi și Donețk a fost lovita, au precizat militarii, potrivit Sky News.…

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donețk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orașul este „distrus pana la pamant”, au transmis autoritațile ucrainene, relateaza Sky News.

- Sunetele razboiului – explozii, focuri de arma sau șuieratul rachetelor au devenit ceva obișnuit pentru locuitorii din Belgorod, regiunea aflata chiar la granița Ucrainei cu Rusia – nimeni nu mai tresare cand se aud exploziile in departare. Obișnuința rușilor de-aici cu razboiul vine nu doar ca urmare…