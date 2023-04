Stiri pe aceeasi tema

- „Deocamdata, nu am observat nicio modificare in configuratia fortelor nucleare ale Rusiei care sa necesite modificarea configuratiei noastre nucleare", a declarat Jens Stoltenberg intr-un discurs rostit prin conexiune video la Conferinta NATO privind Controlul Armamentului si Neproliferarea Armelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse si nu sunt semnale ca Rusia a transferat arme atomice tactice in Belarus.

- Grupul celor sapte tari puternic industrializate (G7) a declarat marti ca este mai unit ca oricand, criticand presiunile suplimentare exercitate de China asupra Taiwanului si amenintarea Rusiei de a amplasa arme nucleare in Belarus. Miniștrii de externe G7 au transmis un avertisment sever tarilor care…

- Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse care sa necesite masuri suplimentare de aparare, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in contextul anuntului Moscovei privind un plan de a transfera bombe atomice tactice in Belarus."Monitorizam…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca alianta nu a vazut nicio schimbare in postura nucleara a Rusiei dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin ca va desfasura arme nucleare in Belarus."Anuntul presedintelui Putin face parte dintr-un tipar de retorica nucleara periculoasa…

- Jens Stoltenberg afirma ca NATO nu a observat nicio schimbare in poziția nucleara a Rusiei de cand Vladimir Putin a anunțat ca va amplasa arme nucleare tactice in Belarus, relateaza Sky News . Putin a declarat ca armele care vor fi amplasate in Belarus – care nu are arme nucleare – vor ramane sub controlul…

- Statele Unite nu au observat indicii ca Rusia ar intentiona sa utilizeze arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina, anunta Casa Alba, dupa ce presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat un plan de a transfera armament de acest tip in Belarus, scrie Mediafax."Urmarim aceasta situatie cat se…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…