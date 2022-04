Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica va analiza, la reuniunea programata miercuri si joi, modificarea situatiei militare din Ucraina, atrocitatile comise de trupele ruse, precum si modalitatile de consolidare si repozitionare a Aliantei Nord-Atlantice, afirma secretarul de Stat american, Antony Blinken. Fii…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- UPDATE 6 Ucraina are termen pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru preda Mariupolul, apoi, intre orele 10 – 12, ora Moscovei, vor fi deschise coridoarele umanitare, garantand tuturor celor care vor ieși ca nu vor fi uciși, a spus, duminica seara, generalul rus Mihail Mizintsev. Ministerul…

- UPDATE 2 Propunerea Guvernului Poloniei privind o potentiala misiune de pace a Aliantei Nord-Atlantice in Ucraina, in contextul invaziei militare ruse, a intampinat scepticism la reuniunea ministrilor Apararii din cadrul NATO aflata in curs la Bruxelles, afirma surse citate de publicatia germana Die…

- UPDATE 3 Separatistii prorusi din Donetk au afirmat luni ca un atac ucrainean a cauzat moartea a cel putin 16 persoane si ranirea altor circa 20, in centrul acestui mare oras industrial din estul Ucrainei. Pe contul sau de Telegram, apararea teritoriala din Donetk a publicat fotografii cu mai multe…