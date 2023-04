Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat personal arestarea preventiva a jurnalistului american Evan Gershkovich, acuzat de activitati de spionaj, afirma surse citate de agentia Bloomberg, dar Kremlinul a negat informatiile.

- Tribunalul militar 235 de garnizoana din Moscova l-a arestat pe Volkov pe 29 martie pentru acuzații de abuz de autoritate in legatura cu vanzarea de sisteme radar de calitate scazuta la prețuri puternic umflate.