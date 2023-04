Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, soseste joi in Turcia, intr-o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia vor fi discutate chestiuni bilaterale si internationale, printre care Siria, razboiul din Ucraina si acordul privind cerealele, transmite EFE, citata de Agerpres. Canalul de stiri NTV…

- Parlamentul Ungariei a aprobat luni, 27 martie, proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO, aducand țara nordica cu un pas mai aproape de a fi membra a Alianței Nord-Atlantice, transmite The Guardian. Cererea a fost ratificata cu o larga majoritate de 182 de voturi din 199 de mandate,…