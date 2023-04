Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Statele Unite "ignora" faptul ca Rusia a impus restrictii in spatiul aerian al Marii Negre, afirmatie ce survine la o zi dupa ce o drona americana a fost interceptata deasupra Marii Negre de avioane ruse, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat ca, cu cat mai multe rachete cu raza lunga de acțiune va livra Occidentul Ucrainei, cu atat mai departe de teritoriul Rusiei vor trebui respinse aceste arme.

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.