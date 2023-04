Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o conferinta de presa la Brasilia cu omologul sau brazilian, Mauro Vieira, Lavrov…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

- Reprezentantii instalati de Moscova in regiunea ucraineana sudica Herson se pregatesc sa paraseasca teritoriile pe care inca le ocupa, in ceea ce pare a fi un inceput de retragere, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operativ Sud al fortelor de aparare ucrainene, Natalia Humenik,…

- Ministrul de externe al Germaniei a declarat duminica ca guvernul sau nu va sta in calea Poloniei in cazul in care aceasta dorește sa trimita tancurile sale Leopard 2 catre Ucraina, ceea ce ar putea reprezenta un progres pentru Kiev, care dorește aceste tancuri pentru a lupta impotriva invaziei Rusiei,…