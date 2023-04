Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- "Negocierile nu pot avea loc decat in baza luarii in considerare a intereselor rusesti", a declarat Lavrov, potrivit AFP, citata de Agerpres."Este vorba de principii care vor sta la baza noii ordini mondiale", a adaugat ministrul rus de externe in conferinta de presa comuna cu omologul sau turc, Mevlut…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, s-a deplasat in Donbass pentru inspecta lucrarile de reconstructie efectuate in zona ocupata de Moscova, susține armata rusa intr-un comunicat publicat luni.