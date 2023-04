Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, au ajuns sa ramana in statele central-europene pe fondul blocajelor logistice, lovind preturile si vanzarile pentru fermierii locali. Acest lucru a creat o problema politica pentru PiS intr-un an electoral.…