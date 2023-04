Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria ia in considerare oprirea importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Polonia și Ungaria au luat o decizie similara, pentru a-și proteja propriile sectoare agricole, relateaza Reuters . Masura luata de Polonia și Ungaria, care oprit nu doar importurile de cereale dar și de alimente, a provocat…

- Premierii din Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacia si Ungaria au semnat o scrisoare comuna catre șefa CE, cerand protecție in scandalul cerealelor din Ucraina. Oficialii din țarile afectate de importul cerealelor din Ucraina cer ca Uniunea Europeana sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, cer premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa presedintei…

- Aproximativ 180.000 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 50.000 de mijloace de transport au trecut, sambata, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari."In data de 25.03.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…

- Organizatia Natiunilor Unite a avertizat ca mai mult de 11 milioane de persoane din Ucraina au nevoie in prezent de ingrijiri medicale, adapost si alimente. In timp ce razboiul cu Rusia va intra curand in al doilea an, ONU a facut un apel umanitar pentru ajutor. Un an de razboi a distrus case, scoli,…

- Circa 20.000 de refugiati ucraineni au beneficiat de asistenta medicala de la declansarea razboiului si pana la inceputul lui 2023, potrivit unui raport privind accesul acestora la servicii medicale in Romania si fondurile alocate de Guvern si institutii europene pentru sprijinirea persoanelor stramutate…

- La inceputul razboiului, Sofia a furnizat Ucrainei combustibil și arme cu specificații sovietice vitale, dar a trebuit sa pastreze livrarile secrete din cauza politicienilor pro-Moscova din guvern. Premierul de atunci, Kiril Petkov, a ajutat in secret Kievul, folosind firme private care au transportat…