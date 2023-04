Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- Bulgaria ia in considerare oprirea importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Polonia și Ungaria au luat o decizie similara, pentru a-și proteja propriile sectoare agricole, relateaza Reuters . Masura luata de Polonia și Ungaria, care oprit nu doar importurile de cereale dar și de alimente, a provocat…

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.

- Suspendarea taxelor la import a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana ar putea sa fie prelungita cu un an, potrivit unei propunei a Comisiei Europeana, care susține ca este…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat sambata, 18 februarie, ca Europa este „indirect in razboi cu Rusia”, in contextul in care mai multe țari europene s-au angajat sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Kievul sa lupte impotriva invaziei Moscovei, informeaza Reuters . Naționalistul Orban, care…

- Ucraina intenționeaza sa cheltuiasca 20 de miliarde de grivne ucrainene (aproximativ 545 de milioane de dolari) pentru a cumpara drone in acest an, a declarat luni ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov. Anunțul vine in contextul in care Ucraina se confrunta cu valuri continue de atacuri…

- UPDATE 07:00 - Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, s-a intalnit joi, la Odesa, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza dpa. Cei doi au fost nevoiti sa se intalneasca intr-un adapost din orasul-port de pe coasta ucraineana a Marii Negre din cauza sirenelor de raid aerian, a spus…