- Cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, au ajuns sa ramana in statele central-europene pe fondul blocajelor logistice, lovind preturile si vanzarile pentru fermierii locali. Acest lucru a creat o problema politica pentru PiS intr-un an electoral.…

- Noul ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat ca va fi "foarte dificil" de convins Comisia Europeana sa reintroduca taxe vamale asupra importurilor de cereale ucrainene, importuri pe care Polonia le-a suspendat de comun acord cu Ucraina pentru a calma furia

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, a afirmat ca daca Ungaria a inasprit conditiile, Polonia le-a interzis, atunci fluxurile de cereale din Ucraina care veneau in Romania vor fi si mai mari. El a precizat ca trebuie separate fluxurile astfel incat fermierii romani sa aiba si ei acces la export,…

- Decizia a fost anuntata de noul ministru al Agriculturii, dupa negocieri cu partea ucraineana. Ungaria a anuntat controale suplimentare la importurile din Ucraina, ca acestea sa ajunga la destinatia prevazuta și sa nu ramana pe teritoriul ungar.

- Importurile de cereale ucrainene in Polonia vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi inca permis, a anuntat vineri ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus.

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, impreuna cu omologii din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, o scrisoare comuna adresata președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care sunt propuse masuri care sa reduca dezechilibrele create de imp

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…