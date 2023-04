Stiri pe aceeasi tema

- In pofida Pastelui ortodox, luptele continua in Ucraina duminica, iar armata rusa a ucis doi adolescenti in regiunea sudica Nikolaev (Mikolaiv) in timpul noptii, a anuntat guvernatorul regiunii Vitali Kim, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…

- Razboi in Ucraina, ziua 417. Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in int

- Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre militare, utilizand rachete de croaziera Iskander, in enclava Kaliningrad, situata intre doua tari membre NATO, Polonia si Lituania. Scopul manevrelor a fost simularea atacului asupra unor pozitii inamice ipotetice, situate la o distanta semnificativa,…

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.

- Pe data de 7 aprilie 2023 va avea loc un protest la nivel național, in mai multe locații din țara, inclusiv in zona vamilor, prefecturilor sau altor locuri cu simbolistica pentru acest demers. Este așteptat ca Dimitrie Musca sa participe la protestul de la vama Varșand.„Nemulțumirile sunt in primul…

- Premierii din Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacia si Ungaria au semnat o scrisoare comuna catre șefa CE, cerand protecție in scandalul cerealelor din Ucraina. Oficialii din țarile afectate de importul cerealelor din Ucraina cer ca Uniunea Europeana sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole…

- Atacuri masive cu drone ale Rusiei au vizat in noaptea de marti spre miercuri mai multe regiuni din Ucraina, apararea antiaeriana ucraineana doborand 16 din cele 21 de drone trase de armata rusa. Trei persoane au fost ucise si sapte au fost ranite in regiunea Kiev, iar la Odesa, o cladire apartinand…