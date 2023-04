Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat vineri legea care faciliteaza mobilizarea rusilor in armata, text validat in doua zile de parlament, potrivit agentiilor ruse de presa, noteaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret care oficializeaza crearea unui fond special pentru acordarea de asistenta soldatilor angajati in campania declansata de Kremlin in Ucraina si familiilor lor, o noua masura sociala anuntata de seful statului rus in plin conflict care dureaza de…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care stabilește noi reguli pentru inasprirea controlului statului asupra companiilor care nu reușesc sa indeplineasca contractele din industria de aparare in cazul in care legea marțiala este impusa. Acesta este ultimul pas in pregatirile Kremlinului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP, citat de Agerpres. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta…

- UPDATE 2 Președintele rus Vladimir Putin a anunțat marți, in discursul sau in fața parlamentarilor, ca Rusia iși suspenda participarea la tratatul New START cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parți. „In acest sens, ma vad nevoit sa anunț astazi ca Rusia iși…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca „operatiunea militara speciala” din Ucraina indica o tendinta pozitiva si si-a exprimat speranta ca soldatii rusi vor obtine si alte victorii dupa cele revendicate de Moscova in aceasta saptamana la Soledar.