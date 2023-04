Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Doua avioane de lupta F-35 olandeze au interceptat luni o formatie de trei aeronave militare ruse in apropiere de Polonia, a anuntat Ministerul olandez al Apararii. Printre aparatele de zbor rusești se afla și un avion de spionaj, scrie Agerpres. Potrivit comunicatului, „aeronava necunoscuta in acel…

Armata rusa a lansat vineri 106 rachete asupra infrastructurii civile din Ucraina, dintre care 76 rachete de croaziera, a anunțat pe Telegram comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny.

- Razboi in Ucraina, ziua 338. Cel putin 11 persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma bombardamentelor efectuate joi de armata rusa in mai multe regiuni din Ucraina, conform bilantului centralizat anuntat de autoritatile de la Kiev.