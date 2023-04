Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe natiuni occidentale au trimis membri ai fortelor speciale pe teritoriul Ucrainei, pentru a ajuta armata ucraineana in respingerea invaziei militare ruse, arata un document secret american publicat in mod neautorizat.

- Prezența forțelor speciale occidentale in Ucraina a facut obiectul unor speculații inca din urma cu mai bine de un an. Dar implicarea la acest nivel nu a fost niciodata confirmata, pana acum, relateaza BBC.

- Mai multe natiuni occidentale au trimis membri ai fortelor speciale pe teritoriul Ucrainei, pentru a ajuta armata ucraineana in respingerea invaziei militare ruse, arata un document secret american publicat in mod neautorizat, potrivit Mediafax.Conform unui document secret atribuit Departamentului…

- Razboi in Ucraina, ziua 413. Administratia SUA a emis dubii, intr-un document secret publicat in mod neautorizat, asupra eficientei eventualei contraofensive a Ucrainei, o evaluare care intra in contradictie cu pozitia publica a Washingtonului, informeaza

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, luni, in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului Sorin Cimpeanu. In timpul unor discursuri s-au auzit strigatele a doi parlamentari, foști…

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.