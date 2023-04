Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de „atacuri inamice" au fost respinse in ultimele 24 de ore, au anunțat reprezentanții armatei din Ucraina. Anunțul a fost facut de Statul Major General al forțelor armate ucrainene. Potrivit acestuia, Rusia a lansat 53 de rachete asupra diferitelor parți ale Ucrainei, relateaza Mediafax.Cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Continua luptele dintre ucraineni și ruși la Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe frontul din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, viitoarea contraofensiva ucraineana langa Bahmut sau in sudul Ucrainei este o preocupare tot mai mare pentru Rusia.

- Forțele ucrainene au respins 102 atacuri in ultima zi, potrivit ultimei actualizari a Statului Major al forțelor armate ale Ucrainei, informeaza luni The Guardian. In cea mai recenta actualizare, Statul Major al forțelor armate ucrainene a precizat ca forțele ruse au continuat operațiunile ofensive…

- Dupa ce ambasadorul Ucrainei a mers luni la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații dupa postarea Ministerului Infrastructurii de la Kiev privind adancirea canalul Bastroe, MAE a precizat intr-un comunicat de presa ca, in cadrul intalnirii, partea romana a solicitat, in regim de urgența, acordul…

- Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Alianta Nord-Atlantica, in colaborare stransa cu Uniunea Europeana vor…

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video transmis luni seara, potrivit DPA. El a precizat ca, in cursul zilei de luni, inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o…