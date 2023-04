Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie anul trecut, Ucraina a oprit exporturile de electricitate catre Uniunea Europeana – principala sa piata de export de energie dupa inceperea razboiului – in urma loviturilor Rusiei asupra infrastructurii energetice. “Cea mai dificila iarna a trecut”, a declarat Haluscenko intr-un comunicat…

- Este a 409-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Ucraina va relua exportul de energie electrica catre Europa dupa o pauza de sase luni cauzata de atacurile paralizante cu rachete rusesti asupra infrastructurii tarii.

- „In cadrul acestui test, energia electrica a fost procurata din Uniunea Europeana, a tranzitat sistemul energetic moldovenesc si a fost vanduta furnizorilor ucraineni”, precizeaza compania, conform Deschide.md. Potrivit Energocom, profilul companiei, dar si inscrierea recenta pe unica platforma europeana…

- Republica Moldova testeaza exportul de energie electrica in Ucraina. Energocom a vandut țarii vecine 1 MWh de energie electrica. Pana acum compania doar procura de la producatori din Ucraina.

- Furnizorul național de energie electrica din Republica Moldova, SA Energocom, a vandut in Ucraina 1 MWh de energie electrica in calitate de test, anunța serviciul de presa al companiei. Conform sursei citate, pana acum Energocom doar procura de la producatorii din Ucraina.„In cadrul acestui test…

- Presedintele american Joe Biden va tine astazi un discurs istoric in Polonia, pentru a marca un an de la inceputul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. La randul sau, Vladimir Putin iși va rosti astazi discursul despre starea națiunii in fața Adunarii Federale a Rusiei.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a abrogat hotararea care interzicea exportul de energie electrica. Decizia a fost luata la sedinta de vineri a regulatorului. Agenția a ținut cont de faptul ca S.A.

- In 2022, SA Energocom a achiziționat energie electrica direct de la 10 producatori din Republica Moldova, Ucraina și Romania, precum și de la mai mulți agenți economici care dețin statutul de producator eligibil de energie regenerabila, menționeaza compania intr-un comunicat de presa, transmite radiochisinau.…