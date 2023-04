Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, s-a deplasat in Donbass pentru inspecta lucrarile de reconstructie efectuate in zona ocupata de Moscova, susține armata rusa intr-un comunicat publicat luni.

- Razboi in Ucraina, ziua 365. Unul din Liderii Republicii separatiste Donețk a fost inregistrat de ucraineni in timp ce declara ca ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, ar trebui impușcat, impreuna cu generalul Valeri Gherasimov, comandantul forțelor r

- Departamentul american al Apararii cere Congresului sa aprobe reluarea finantarii unor programe militare secrete in Ucraina, suspendate cu putin timp inainte de inceperea invaziei militare ruse, in urma cu un an, afirma surse citate de cotidianul The Wash

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene de atacarea unui spital din regiunea Lugansk, in urma careia 14 oameni ar fi murit și 24 ar fi fost raniți, transmite Reuters.

- UPDATE 07:00 - Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, s-a intalnit joi, la Odesa, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza dpa. Cei doi au fost nevoiti sa se intalneasca intr-un adapost din orasul-port de pe coasta ucraineana a Marii Negre din cauza sirenelor de raid aerian, a spus…

- Actuali și foști politicieni de marca din spectrul politic romanesc au enunțat opinii, analize și pareri despre planurile reale ale liderului de la Kremlin in Ucraina. Mulți sunt de parere ca declarația de razboi a lui Vladimir Putin a venit cu mult timp inainte de declanșarea conflictului in 24 februarie…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a numit miercuri un nou responsabil al comandamentului pentru invazia din Ucraina. Numit in octombrie la conducerea trupelor ruse angajate in razboiul din țara vecina, generalul Serghei Surovikin a fost inlocuit cu șeful Statului Major.