- Un barbat in varsta de 50 de ani si fiica lui de 11 ani au fost ucisi in atacuri aeriene ruse care le-au lovit locuinta din Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, au declarat duminica oficiali ucraineni, transmite AFP.

- AIEA a anuntat ca detine informatii in legatura cu un articol din presa britanica, care aparent descrie o ampla operatiune ucraineana din octombrie trecut care a avut ca obiectiv preluarea controlului asupra centralei nucleare de la Zaporijjia, relateaza BBC, potrivit Rador. Fii la curent…

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Trei civili au fost ucisi si doi raniti, duminica, in bombardamente rusesti asupra unei cladiri rezidentiale in regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei au anuntat oficiali regionali, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Rușii au lansat cinci atacuri cu rachete și 35 de lovituri aeriene in ultimele 24 de ore, au anunțat ucrainenii. Armata ucraineana susține ca atacurile s-au intețit la primele ore ale dimineții. Infrastructura civila din regiunile Sumi și Donețk a fost lovita, au precizat militarii, potrivit Sky News.…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, joi seara, dupa atacul masiv cu rachete al Rusiei care a avut loc in cursul zilei si care a deconectat de la reteaua electrica inclusiv centrala nucleara de la Zaporojie, ca sunt necesare sanctiuni asupra industriei nucleare ruse, pentru ca „lumea sa fie mai…

- In seara din 23 februarie 2023, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, in baza datelor operative primite de la SIS, obținute de la autoritațile din Ucraina, au reținut un tata și fiica sa, care transportau aproximativ 17,5 kilograme de hașiș, evaluat pe piața neagra la circa 6,7 milioane…

- UPDATE Inaltul Comisariat pentru Drepturile Omului al Natiunilor Unite (UNHCR) a raportat, luni, ca cel putin 7.031 de civili au fost ucisi in confruntarile militare din Ucraina de la invazia militara rusa, lansata in februarie 2022. „Cele mai multe victime civile sunt rezultatul utilizarii armelor…