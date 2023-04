Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice

- Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut reprezentant din aparatul de propaganda al lui Vladimir Putin, a recidivat cu un nou indemn la utilizarea armelor nucleare in Ucraina, pentru a tranșa soarta confruntarii militare declanșate de Rusia in februarie, anul

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat sambata ca intenționeaza sa amplaseze arme nucleare tactice in țara vecina, Belarus, un avertisment adresat Occidentului, in timp ce acesta iși intensifica sprijinul militar pentru Ucraina. Putin a declarat ca mișcarea a fost declanșata de decizia Marii Britanii…

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a acuzat Statele Unite ca furnizeaza Ucrainei informatii privind localizarea siturilor strategice in interiorul Rusiei, pentru a le ataca cu drone. Oficialul a punctat ca SUA și NATO „provoaca in continuare conflictul in Ucraina și in jurul acestei țari”,…

- Forțele ucrainene raman pe poziții joi dimineața in orașul Bakhmut, aflat in ruina in estul Ucrainei, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de peste jumatate de an, potrivit Reuters.

- Ziua 365 de razboi in Ucraina. La un an de la invazia Rusiei in Ucraina, fostul ministru Cristian Diaconescu explica cum s-a schimbat arhitectura de securitate a Europei dupa ce Vladimir Putin și-a declanșat invazia, dar și cum s-a schimbat rolul Romaniei in aceasta arhitectura.