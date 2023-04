Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat ca UE este pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Belarusului daca aceasta tara accepta desfasurarea unor arme nucleare rusesti pe teritoriul sau. Josep Borrell a reacționat dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat un acord intre Moscova…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ceea c ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, aceasta fiind critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Beijingul…

- Noile informații analizate de oficialii americani sugereaza ca un grup pro-ucrainean a comis atacul asupra conductelor Nord Stream de anul trecut, un pas spre stabilirea responsabilitații pentru un act de sabotaj care a derutat luni de zile anchetatorii de pe ambele maluri ale Atlanticului, noteaza …

- Ziua 365 de razboi in Ucraina. La un an de la invazia Rusiei in Ucraina, fostul ministru Cristian Diaconescu explica cum s-a schimbat arhitectura de securitate a Europei dupa ce Vladimir Putin și-a declanșat invazia, dar și cum s-a schimbat rolul Romaniei in aceasta arhitectura.

- • Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg: Suspendarea participarii Rusiei la Tratatul Noul START destructureaza arhitectura de control a armamentelor • Joe Biden: Sprijinul SUA pentru Ucraina este neclintit Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a declarat, in discursul adresat parlamentului, ca…

- Cel mai inalt diplomat al Chinei a descris doborarea unui balon de catre SUA drept „absurda și isterica”, precum și un abuz de utilizare a forței. Vorbind pe scena conferinței de securitate de la Munchen sambata, Wang Yi a spus: „Nu arata ca SUA este puternica; dimpotriva, arata ca este slaba”, relateaza…