- Documente militare secrete s-au scurs pe rețelele de socializare și detaliaza planurile SUA și ale NATO de a consolida armata Ucrainei inainte de o posibila contraofensiva, relateaza The New York Times . Pentagonul investigheaza cine ar fi putut fi in spatele scurgerii documentelor, pe Twitter și pe…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP. „Saptamana aceasta, un prim batalion ucrainean a…

- Trupele ucrainene vor incepe antrenamentele pe tancurile Leopard de luni, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, relateaza CNN. Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germana, care era incarcat intr-un avion…