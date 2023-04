Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene continua sa controleze partea de vest a orașului Bahmut și au distrus podurile de peste raul care strabate localitatea de la nord la sud și care a devenit, practic „linia frontului”, dupa ce mercenarii Wagner au preluat controlul asupra zonei estice a orașului. Malul raului a fost…

- In discursul sau adresat ucrainenilor, președintele Volodimir Zelenski s-a concentrat pe un singur mesaj: armata ucraineana ramane sa apere orasul Bahmut, in ciuda unor informatii aparute in cursul zilei cu privire la inceperea unei retrageri organizate. Zelenski spune ca batalia de la Bahmut „a dat…

- Forțele ucrainene sunt sub presiunea rușilor care, potrivit serviciilor britanice de informații, vor sa incercuiasca orașul Bahmut. Au reușit sa avanseze prin nord, ajutați și de mercenarii Wagner.

- Cucerirea orașului Artyomovsk (numit Bakhmut de catre Ucraina) este o chestiune de timp, dar trupele ruse nu ar trebui sa se grabeasca sa cucereasca orașul, a declarat pentru TASS Yan Gagin, expert politico-militar și consilier al șefului interimar al Republicii Populare Donețk (RPD). Fii…

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…

- In 11 luni de cand Rusia a invadat Ucraina, razboiul s-a soldat cu aproximativ 180.000 de morti si raniti in tabara armatei ruse si cu peste 100.000 de morti si raniti in cea ucraineana, fiind de asemenea ucisi circa 30.000 de civili, conform unei estimari comunicate duminica de seful armatei norvegiene,…

- Fortele armate ucrainene din orasul Soledar, situat in estul tarii, isi mentin pozitiile si provoaca pierderi semnificative trupelor rusesti, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in mesajul video transmis catre natiune joi seara. Zelenski a multumit celor doua unitati ucrainene din Soledar, despre…

- Lupte aprige au izbucnit in Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia incearca cu disperare sa schimbe cursul razboiului, inlocuind inca o data liderii militari, in timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…