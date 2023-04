Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial ucrainean de rang inalt a prezentat o serie de masuri pe care guvernul de la Kiev le va lua dupa ce Ucraina va recapata controlul asupra Crimeei - inclusiv dezmembrarea podului strategic Kerci care leaga peninsula anexata de la Marea Neagra de Rusia continentala, relateaza The Associated…

- Rusia a luat Belarusul „ostatic nuclear”, a apreciat ieri Ucraina dupa anuntarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a desfasurarii de arme nucleare „tactice” pe teritoriul aliatului sau, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Kremlinul a luat Belarusul ostatic nuclear”, a postat pe Twitter secretarul…

- Statele Unite au respins miercuri plangerile Rusiei, care a criticat anuntul privind livrarea Ucrainei de munitie care contine uraniu saracit de catre Marea Britanie, transmite AFP, citat de Agerpres.Moscova a considerat ca aceasta ar reprezenta o agravare serioasa a conflictului si a amenintat cu…

- UPDATE, ora 6:30 - Președintele chinez Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin in timpul unei vizite de stat in Rusia, intre 20 și 22 martie, pentru a discuta despre schemele de evaziune a sancțiunilor și interesul chinez de a media o soluționare negociata a razboiului din Ucraina.Kremlinul…

- Kremlinul ar putea implica luptatori ceceni, in incercarea de a rasturna Guvernul din Republica Moldova, potrivit secretarului Consiliului de Securitate Naționala și Aparare al Ucrainei, Alexei Danilov, citat de presa ucraineana.

- ”In perioada 20-22 februarie, presedintele Joseph R. Biden Jr. se va deplasa in Polonia. El se va intalni cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, pentru a discuta despre cooperarea noastra bilaterala, precum si despre eforturile noastre colective de sprijinire a Ucrainei si de consolidare a descurajarii…

- Rusia a fost dispusa sa negocieze cu Ucraina in primele luni ale razboiului, dar Statele Unite si alte tari occidentale au sfatuit Kievul sa nu poarte discutii, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Associated Press. "Este binecunoscut faptul ca am sustinut propunerea partii…

- Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri, 13 ianuarie, ca Belarus ar putea fi parte a conflictului armat din Ucraina, daca Kievul decide sa invadeze oricare dintre cele doua tari, a informat Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un interviu acordat presei de stat de la Moscova, Aleksei…