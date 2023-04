Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Razboi in Ucraina, ziua 402. Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a aprobat un nou acord extins pe 48 de luni, in valoare de aproximativ 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina.

- Casa Alba a declarat joi ca are noi dovezi ca Rusia cauta din nou arme in Coreea de Nord pentru a alimenta razboiul din Ucraina, de data aceasta in cadrul unei ințelegeri care ar oferi in schimb Phenianului alimente și alte produse de baza necesare, transmite AP.Este cea mai recenta acuzație potrivit…

- Rusia intenționeaza sa trimita o delegație in Coreea de Nord ca parte a efortului continuu al Kremlinului de a obține mai multe arme de la Phenian, potrivit unui purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, citat de CNN. „Avem noi informații potrivit carora Rusia cauta…

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- Razboi in Ucraina, ziua 391. Optsprezece state din cadrul Uniunii Europene vor participa la planul achizitiilor comune de munitie pentru Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia ca a blocat intentionat peste 100 de nave cu alimente. "Inseamna mese goale pentru mii și mii de familii", a spus Zelenski.