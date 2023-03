Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 10 martie, declarația, adoptata de Parlamentul de la Chișinau, cu privire la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei , a fost in Monitorul Oficial, comunica Moldpres. Astfel, in document aleșii poporului au constatat ca Rusia, din februarie 2014, poarta un razboi de agresiune ilegal, neprovocat…

- Rușii care au comis crime de razboi in Ucraina vor fi anchetați de catre procurorii europeni. In timpul unei vizite in Ucraina, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al parchetului european, a declarat ca rușii au deportat copii ucraineni in Rusia.

- Pe zi ce trece, tensiunile devin tot mai mari intre Rusia și Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe, condus de catre Serghei Lavrov, a transmis un mesaj de avertizare a Statelor Unite, NATO și Ucraina, cu privire la "pașii nechibzuiți" din Transnistria.

- Washingtonul incearca sa demonizeze Moscova si sa alimenteze criza din Ucraina cu acuzatii de crime rusesti impotriva umanitatii, a declarat duminica ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca omologul sau american Antony Blinken i-a transmis un mesaj in care cere Rusiei sa-si retraga trupele din Ucraina si sa opreasca campania miliara, transmite agenția rusa de presa TASS. Mesajul i-a fost transmis prin intermediul ministrului…

- Kremlinul dorește sa demonstreze ca forțele sale pot recaștiga inițiativa dupa luni de retragere, facand presiuni asupra Kievului și a aliaților sai pentru a accepta un fel de armistițiu care sa permita Rusiei sa pastreze controlul asupra teritoriului pe care il ocupa acum, dupa cum au descris atmosfera…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat admisibile cauzele intentate de Ucraina si Olanda impotriva Rusiei privind incalcarea drepturilor omului in cele doua regiuni separatiste Luhansk si Donetk din Ucraina, precum si in legatura cu doborarea zborului MH-17 din 2014, cand aproape 300 de…

- Serviciul de informatii externe al Rusiei (SVR) a acuzat luni Ucraina ca depoziteaza arme furnizate de Occident la centralele sale nucleare, relateaza Reuters, care precizeaza ca nu poate verifica afirmatia si ca Moscova nu a furnizat dovezi.