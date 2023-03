Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Kremlinul a exclus stoparea ofensivei sale impotriva Ucrainei, in pofida apelului la armistitiu din partea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, principalul sau aliat, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Curtea Penala Internaționala (CPI) intenționeaza sa deschida doua cazuri de crime de razboi care au legatura cu invazia rusa din Ucraina și va solicita mandate de arestare pentru mai multe persoane, potrivit unor actuali și foști oficiali care cunosc decizia și care nu au fost autorizați sa vorbeasca…

- Fostul comandat al trupelor SUA in Europa, generalul in rezerva Ben Hodges, a declarat joi seara pentru Digi 24 ca rușii și-ar dori „sa faca ceva la Chișinau”, dar sunt conștienți ca acest lucru ar insemna o reacție din partea Romaniei și implicit a NATO. „Sunt sigur ca (rușilor – n.r.) le-ar placea…

- Bazandu-se pe mai multe date, singurele care sunt publice, președintele Eurasia Group, Ian Bremmer, a realizat o analiza asupra scenariilor legate de avarierea conductei Nord Stream. Controversatele gazoducte Nord Stream, care leaga Rusia de Germania și alte state europene, au dat titlurile presei internaționale…

- In timp ce Ucraina așteapta potențialul anunț cu privire la livrarea de tancuri moderne pentru armata sa, Rusia a reiterat ca aceste noi arme nu vor schimba situația de pe teren și ca „vor arde”. Purtatorul de cuvant al Moscovei, Dmitri Peskov, a declarat, miercuri, ca livrarile de blindate grele anunțate…

- Dupa ce Marea Britanie a anunțat ca va livra Kievului tancuri grele Challenger 2, reacția Moscovei nu a intarziat sa apara. La doua zile dupa ce Londra a anunțat viitoarea livrare de tancuri Challenger 2 catre Ucraina, prima livrare de tancuri grele de fabricație occidentala catre Kiev, Kremlinul a…