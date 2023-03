Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major ucrainean planuieste o contraofensiva pe mai multe directii, dar totul depinde de conditiile meteorologice, a declarat miercuri ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, intr-un interviu acordat postului de radio eston Err.ee, in care a indicat ca armata asteapta „momentul potrivit”,…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca Forțele Armate ale Ucrainei nu pot lansa inca o contraofensiva, planificata pentru primavara: nu exista suficiente dotari la nivelul armatei. Intr-un interviu acordat ziarului japonez Yomiuri, citat de Europa Libera, Zelenski a explicat ca este nevoie de…

- Oficialul militar ucrainean a declarat ca Rusia pregateste o noua ofensiva majora si a avertizat ca aceasta ar putea incepe chiar de la 24 februarie.Oleksii Reznikov a spus ca Moscova a adunat mii de trupe si ar putea "incerca ceva" pentru a marca aniversarea invaziei initiale de anul trecut, scrie…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Șeful Direcției Principale de Informații Militare (GUR) din Ucraina, Kyrylo Budanov, a declarat ca forțele ucrainene intenționeaza sa lanseze o contraofensiva majora in toata Ucraina in primavara anului 2023, care sa elibereze tot teritoriul „din Crimeea la Donbas”.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…