- Presedintele american, Joe Biden, l-a numit luni „criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste un proces pentru crime de razboi, dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor militare ruse.

- UPDATE 6 Cinci cadavre au fost gasite in subsolul cladirii unei tabere de vacanța pentru copii din orașul Bucha, la periferia Kievului. Oficialii ucraineni au declarat ca soldații ruși i-au torturat și executat pe cei 5 barbați. Identitațile barbaților sunt inca necunoscute, dar unul dintre ei avea…

- UPDATE 4 Serviciile de informatii militare ucrainene au difuzat luni, pe pagina lor web, datele personale ale circa 1.600 de soldati rusi care au actionat in localitatea Bucea din apropiere de Kiev, cu nume, prenume, data nasterii si gradul militar, transmite agentia EFE. Lista corespunde soldatilor…

- Trupele rusești nu mai ocupa nicio parte din regiunea nordica Sumi, potrivit guvernatorului zonei, citat de Sky News. Dmytro Zhyvytskyi a declarat ca trupele rusești s-au retras in cea mai mare parte, iar trupele ucrainene lucreaza pentru a impinge in exteriorul regiunii Sumi unitațile ramase. El a…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- Uniunea Europeana discuta „de urgenta” noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa descoperirea unui mare numar de cadavre ale unor civili in regiunea Kievului, mai ales la Bucea, a transmis luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „UE condamna in termenii cei mai puternici atrocitatile…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Președintele american Joe Biden l-a numit public pe Vladimir Putin criminal de razboi. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a declarat ca a deschis o ancheta cu privire la posibile crime de razboi in Ucraina, dar dovedirea comiterii