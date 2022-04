Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Presedintia Rusiei a respins categoric, luni, acuzatiile privind atrocitatile comise in oraselul Bucha, situat la periferia Kievului, si a anuntat propria investigatie in acest caz, pe care il considera un nou efort de discreditare a armatei ruse. „Respingem categoric toate acuzatiile”, a…

- UPDATE 4 Serviciile de informatii militare ucrainene au difuzat luni, pe pagina lor web, datele personale ale circa 1.600 de soldati rusi care au actionat in localitatea Bucea din apropiere de Kiev, cu nume, prenume, data nasterii si gradul militar, transmite agentia EFE. Lista corespunde soldatilor…

- Trupele rusești nu mai ocupa nicio parte din regiunea nordica Sumi, potrivit guvernatorului zonei, citat de Sky News. Dmytro Zhyvytskyi a declarat ca trupele rusești s-au retras in cea mai mare parte, iar trupele ucrainene lucreaza pentru a impinge in exteriorul regiunii Sumi unitațile ramase. El a…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- Uniunea Europeana discuta „de urgenta” noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa descoperirea unui mare numar de cadavre ale unor civili in regiunea Kievului, mai ales la Bucea, a transmis luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „UE condamna in termenii cei mai puternici atrocitatile…

- Sapte persoane au fost ucise si 34 au fost ranite intr-un atac rusesc duminica intr-o zona rezidentiala din Harkov, cel mai mare oras din nord-estul Ucrainei, a anuntat Parchetul local, scrie AFP. „Ocupantii rusi au bombardat cladiri rezidentiale din cartierul Slobodski din Harkov. Rezultatul, au fost…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 9 Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile…