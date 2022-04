Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii militare ucrainene au difuzat luni, pe pagina lor web, datele personale ale circa 1.600 de soldati rusi care au actionat in localitatea Bucea din apropiere de Kiev, cu nume, prenume, data nasterii si gradul militar, transmite agentia EFE.Lista corespunde soldatilor din a 64…

- Trupele rusești nu mai ocupa nicio parte din regiunea nordica Sumi, potrivit guvernatorului zonei, citat de Sky News. Dmytro Zhyvytskyi a declarat ca trupele rusești s-au retras in cea mai mare parte, iar trupele ucrainene lucreaza pentru a impinge in exteriorul regiunii Sumi unitațile ramase. El a…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- Uniunea Europeana discuta „de urgenta” noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa descoperirea unui mare numar de cadavre ale unor civili in regiunea Kievului, mai ales la Bucea, a transmis luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „UE condamna in termenii cei mai puternici atrocitatile…

- Pe 3 aprilie au fost postate noi imagini din satelit din orasul ucrainean Bucea. In fotografii apare ceea ce pare a fi un sant lung de mai mult de 13 metri, care a fost sapat pe terenul de langa o biserica. Aici a fost gasita o groapa comuna dupa ce fortele ruse s-au retras.

- Fortele ruse care s-au retras din orasul Bucha au lasat in urma un adevarat masacru, dar grozaviile sunt pe departe de a fi terminate. Imaginile din satelit oferite de compania de supraveghere Maxar infatiseaza mai multe gropi comune.

- Fortele ruse care s-au retras din orasul Bucha au lasat in urma un adevarat masacru, dar grozaviile sunt pe departe de a fi terminate. Imaginile din satelit oferite de compania de supraveghere Maxar infatiseaza mai multe gropi comune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sapte persoane au fost ucise si 34 au fost ranite intr-un atac rusesc duminica intr-o zona rezidentiala din Harkov, cel mai mare oras din nord-estul Ucrainei, a anuntat Parchetul local, scrie AFP. „Ocupantii rusi au bombardat cladiri rezidentiale din cartierul Slobodski din Harkov. Rezultatul, au fost…