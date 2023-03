Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii susțin ca au doborat un avion de bombardament al rușilor in apropiere de Bakhmut, potrivit CNN. Unitațile ucrainene de aparare antiaeriana au doborat un bombardier rusesc Su-24M in apropiere de orașul Bakhmut, a anunțat miercuri Ministerul Apararii din Ucraina. Fii la curent cu cele mai…

- Oficialii ucraineni spun ca vor fi nevoiti sa abandoneze orasul Avdiivka din estul tarii dupa atacurile masive ale rusilor. Armata Moscovei a lansat aproape 100 de raiduri aeriene in weekend pe zone largi din estul si sudul tarii, inclusiv la Zaporojie.

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Fortele ucrainene sunt sub presiunea rusilor care, potrivit serviciilor britanice de informatii, vor sa incercuiasca orasul Bahmut. Au reusit sa avanseze prin nord, ajutati si de mercenarii din grupul Wagner. Ucrainenii sustin ca rusii pierd acolo cam 500 de oameni pe zi.

- Rușii iși intensifica bombardamentele la Bahmut, oraș unde militarii ucraineni rezista de cateva luni. Acolo mai sunt și cateva mii de civili, care sunt permanent sub amenințarea atacurilor rusești.

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video. El a precizat ca inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o reuniune incercarile fortelor ocupante de a inconjura orasul…

- Americanii sfatuiesc Ucraina sa amane lansarea unei contraofensive majore impotriva forțelor ruse pana cand țara va primi noi arme, iar soldații ucraineni vor fi pregatiți sa le foloseasca, susține un oficial din Administrația Biden. Vorbind sub protecția anonimatului, acesta a dezvaluit ca Statele…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 ranite, pe 6 decembrie, de bombardamentele trupelor de ocupație ale Federației Ruse asupra orașului Bahmut, in timpul incetarii focului propus de Rusia.